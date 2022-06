Os contágios por covid-19 detectados no Reino Unido aumentaram 43% na semana passada em comparação com a anterior, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

De acordo com esses dados, 1.415.600 pessoas tinham sido infectadas pelo coronavírus no país na semana passada, 43% acima do número de 425,8 mil registrado na semana anterior.