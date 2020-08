O governo do Reino Unido informou, nesta quinta-feira, 950 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um aumento em comparação com as 892 infecções detectadas ontem e 670 na terça-feira, além de 49 mortes.

De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde britânico, 46.413 pessoas morreram por Covid-19 até agora no Reino Unido, e um total de 308.134 foram infectados desde o início da pandemia.