O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira 42.302 novos casos de covid-19, o maior número desde 15 de janeiro, e 45 mortes, totalizando 128.530 óbitos decorrentes da doença desde março de 2020.

Segundo os dados oficiais mais recentes, foram contabilizadas mais 538 internações, 53,2% a mais do que uma semana atrás, o que reflete o impacto da variante delta do novo coronavírus, que é mais contagiosa e tem dominado os contágios no país.