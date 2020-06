O Ministério da Saúde do Reino Unido divulgou nesta quinta-feira que o país registrou mais 149 mortes em decorrência da Covid-19,a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total no país para 43.230.

De acordo com o boletim apresentado hoje, foram contabilizadas novas 1.118 infecções, o que faz o número de casos subir para 307.980 desde o início da pandemia.

O governo britânico, que recentemente anunciou a reabertura de bares, restaurantes, pubs e hotéis em 4 de julho, agora busca acordos para liberar as pontes aéreas com países da União Europeia, sem a necessidade de quarentena obrigatória para os passageiros.

O ministro do Transporte do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou hoje que as medidas para estabelecer corredores por via aérea, o que poderá reativar o turismo do país e permitir que os cidadãos locais viagem para praias de Portugal, Espanha e França no verão, serão conhecidas na próxima segunda-feira.

Para as nações que não concluírem as negociações, seguirá sendo obrigatório que o visitante fique 14 dias em isolamento, após desembarcar. EFE

