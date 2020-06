O Ministério da Saúde do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira que foram registradas mais 38 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total para 41.736.

Com relação a quantidade de casos nas últimas 24 horas, o órgão aponta para 1.056, o que faz o total avançar até 296.857.

Os números foram divulgados no dia em que o governo britânico avançou mais no plano de relaxamento de medidas, com a reabertura de todos os estabelecimentos comerciais que vendem produtos não essenciais e volta às aulas de alguns alunos do ensino médio.

As medidas vigoram na Inglaterra, já que a Irlanda do Norte tem as atividades não essenciais retomadas desde a semana passada, enquanto Escócia e País de Gales ainda não fixaram data para a reabertura.

Em Londres, foram registradas filas em tradicionais lojas de departamento, como a Primark, que não vende através da internet. Já na loja da Nike, alguns clientes provocaram tumulto, ao não respeitar a distância obrigatória durante o período de espera.

O governo Boris Johnson, atualmente, vem sofrendo pressão do setor de bares e restaurantes, já que não está confirmado o dia 4 de julho como o da volta ao funcionamento. Empresários cobram que sejam publicadas as novas guias de equipamento e protocolos de operação.

Além disso, há apelo, entre donos de estabelecimentos, para que seja reduzida para menos de dois metros a distância que as pessoas precisam manter, já que isso obrigaria a voltar ao funcionamento com, no máximo, 30% da capacidade. EFE

