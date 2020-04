O número de mortes causadas pela Covid-19 registradas em hospitais do Reino Unido aumentou 823 nas últimas 24 horas, totalizando 17.337 óbitos, informou o Departamento de Saúde britânico nesta terça-feira.

As autoridades do setor realizaram 18.206 testes desde ontem, nos quais foram diagnosticados 4.301 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 129.044 casos já foram confirmados no Reino Unido.

O Instituto Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) detalhou que mais 1.043 pessoas morreram pela Covid-19 em residências de Inglaterra e País de Gales nas quatro semanas anteriores ao dia 10 de abril, enquanto 466 morreram em casa no mesmo período.

Entre 3 e 10 de abril, em Inglaterra e País de Gales foram registradas 18.516 mortes por qualquer causa, 7.996 mais que a média dos últimos cinco anos.

O porta-voz oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o governo mantém o objetivo de chagar a 100 mil testes diários neste mês. No momento, cerca de 20 mil são realizados a cada dia.