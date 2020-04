O Ministério da Saúde do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira que foram contabilizadas 439 mortes a mais em decorrência do novo coronavírus em hospitais do país, o que representa o menor índice registrado desde o dia 31 de março.

No sábado, foram 708 novos óbitos, enquanto ontem foram 621. Com o dado divulgado hoje, o total de falecimentos por Covid-19 subiu para 5.373.

O total de casos de infecção chegou a 51.608, entre eles, contando o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que ontem foi internado em hospital de Londres por causa da persistência da febre, dez dias após o próprio político anunciar que estava com Covid-19.

Hoje, um porta-voz do governo revelou que o premiê está em bom estado de saúde e trabalha mesmo estando na unidade de saúde. Ainda hoje, deverão ser divulgadas informações sobre os exames a que Johnson foi submetido.

Com a internação do primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab passou a ser o encarregado dos assuntos diários do Executivo e, nesta manhã, presidiu reunião do comitê de emergência montado para a pandemia da Covid-19. EFE

