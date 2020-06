O número de mortes confirmadas por Covid-19 no Reino Unido após a realização de testes chegou a 42.461, depois do registro de mais 173 vítimas nas últimas 24 horas, conforme relatado pelo nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde britânico.

Até o momento, o Reino Unido registrou 301.815 casos do novo coronavírus, sendo 1.146 entre ontem e hoje. Já o novo balanço de óbitos é conhecido no momento em que consultores médicos britânicos recomendaram a redução do nível de alerta de 4 para 3, após uma diminuição nos contágios.

Essa recomendação vem do chamado Joint Biosecurity Centre (JBC), que inclui consultores médicos da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e implica que o coronavírus segue circulando pelo país, mas que seu contágio já não é tão elevado ou está aumentando de maneira "exponencial". EFE

