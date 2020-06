O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido subiu para 43.550 neste domingo, após o registro de mais 36 vítimas nas últimas 24 horas, confirmando o país como o mais afetado na Europa e o terceiro no mundo pela pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde.

O Ministério especificou que dos 9,19 milhões de testes realizados desde o início da crise, 311.151 apresentaram resultados positivos, dos quais 901 entre ontem e hoje.

Embora o governo do primeiro-ministro Boris Johnson relate apenas as mortes certificadas por um teste de diagnóstico, outras estatísticas indicam que o número real de mortes atribuíveis ao novo coronavírus supera a marca de 54 mil neste país.

Os dados mais recentes chegam após a polícia revelar hoje ter realizado várias prisões por festas de rua ilegais, realizadas sexta e sábado em diversas partes de Londres, que violaram as normas impostas pela pandemia. EFE

jm/phg