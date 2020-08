O número de casos diários do novo coronavírus registrados no Reino Unido caiu nesta segunda-feira para 713 positivos, após seis dias consecutivos acima de mil infecções, de acordo com dados publicados pelo governo britânico.

Nas últimas 24 horas, foram relatadas três mortes por Covid-19, para um total de 41.369 óbitos desde o início da pandemia.