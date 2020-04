O Reino Unido registrou nesta terça-feira 786 mortes a mais em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que representa recorde diário desde o início da contabilização, o que eleva o total de vítimas para 6.159.

Os casos confirmados de infecção, na comparação com o último boletim, aumentaram em 3.634, com isso, são 55.242 no geral, a partir da realização de testes de diagnóstico em 213.181 pessoas, segundo o Ministério da Saúde local.

O recorde histórico de hoje acontece após dois dias em que o número diário de mortos havia caído, com 439 registados ontem e 621 no domingo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está internado desde a noite de ontem com coronavírus na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital St. Thomas, em Londres.

Seu estado de saúde é estável, não desenvolveu pneumonia e está sendo tratado com oxigênio, mas não precisa de assistência de ventilação mecânica, de acordo com um porta-voz da Downing Street, seu gabinete oficial.

O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, assumiu temporariamente a maioria das funções de Johnson, embora seus poderes sejam limitados e o governo também possa intervir na tomada de decisões.

A rainha Elizabeth II divulgou hoje uma mensagem para a família do líder conservador, na qual deseja a ele uma "recuperação rápida e completa".

No último dia 27, Johnson relatou que havia testado positivo para a Cobid-19, pouco depois de ter começado a desenvolver sintomas.

Após dez dias de sintomas leves, como precaução, sua equipe médica decidiu transferi-lo para o hospital, onde seu estado de saúde piorou em menos de 24 horas, com o premier sendo transferido para UTI.