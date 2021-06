O Reino Unido notificou nesta quinta-feira 11.007 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde 19 de fevereiro, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com as autoridades sanitárias britânicas, também foram contabilizadas mais 19 mortes por complicações derivadas da covid-19 no mesmo período.