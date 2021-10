8 out 2021

EFE Londres 8 out 2021

O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira que reduzirá a sete países a sua lista de territórios classificados com risco de contágio do novo coronavírus, que a partir da semana que vem incluirá apenas Venezuela, Peru, Panamá, Haiti, Equador, República Dominicana e Colômbia.

Outros 47 países que até então eram enquadrados nas restrições máximas de viagem para evitar a covid-19 serão retirados desta categoria, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Cuba e México.