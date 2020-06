O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira 176 novas mortes por Covid-19, totalizando 39.904 desde que a pandemia chegou ao país, e reportou 1.805 contágios nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pelo Departamento de Saúde.

As autoridades da saúde realizaram 220.057 exames de coronavírus na quarta-feira, número que inclui testes de anticorpos, que permitem saber a pessoa já se recuperou da doença.

As escolas primárias e alguns comércios ao ar livre retomaram as atividades nesta semana na Inglaterra, que se prepara para reabrir os demais estabelecimentos não essenciais no dia 15 de junho.

O ministro do Transporte, Grant Shapps, afirmou em coletiva de imprensa que a recomendação do governo continuará sendo evitar o transporte público. Caso o uso seja inevitável, será obrigatório cobrir o rosto a partir do dia 15 na Inglaterra.

Até agora, o uso de máscaras ou peças de roupa para cobrir o rosto era recomendado, mas Shapps advertiu que os passageiros serão barrados em trens, ônibus e outros meios de transporte públicos se não cumprirem a medida. A polícia terá a capacidade de multar quem não cobrir o rosto no transporte.

Para incentivar o uso de bicicletas, o governo também antecipou que ao longo deste mês anunciará subsídios para financiar reparos desse tipo de veículo. EFE

gx/vnm