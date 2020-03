O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira que não fechará escolas ou suspenderá eventos por conta do novo coronavírus, mas admitiu que a propagação do vírus será "mais significativa" nos próximos dias.

Johnson tentou conter o nervosismo da população com o avanço do Covid-19 no final de uma reunião do chamado comitê de emergência Cobra, composto pelos principais ministros para avaliar as medidas a serem tomadas antes da propagação da doença.

No Reino Unido, existem atualmente 35 casos confirmados de Covid-19, mas as autoridades de saúde britânicas esperam que o número aumente rapidamente nas próximas semanas.

"Concordamos em um plano para que, quando começar a espalhar-se (o coronavírus), como temo que isso aconteça, estejamos em condições de tomar as medidas necessárias para conter a extensão da doença o máximo que pudermos, e proteger os mais vulneráveis", disse o premier.

Embora ele tenha se recusado a entrar em detalhes sobre esse programa de saúde, Boris Johnson disse esperar que ele possa ser anunciado nos próximos dias ou semanas.

Em uma breve conversas com jornalistas, o primeiro-ministro afirmou que qualquer ação tomada pelo governo para conter o coronavírus estará sujeita à recomendação dos cientistas.

"As nossas quatro regiões do Reino Unido e nossos médicos estão envolvidos nisso e nos ajudarão a tomar as principais decisões sobre quando e como tomar medidas para proteger a população", acrescentou.

O Reino Unido pediu aos cidadãos que retornaram do norte da Itália que permaneçam isolados em suas casas, como uma medida para conter a propagação do vírus. EFE

vg/phg