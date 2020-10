8 out 2020

EFE Londres 8 out 2020

O Reino Unido informou nesta quinta-feira mais um aumento nos casos diários de Covid-19 registrados no país, com 17.540 positivos detectados nas últimas 24 horas, 3.378 a mais do que os notificados ontem.

De acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde britânico, 77 mortes também foram notificadas entre ontem e hoje, elevando o número total de mortes pela doença desde o início da pandemia para 42.515.