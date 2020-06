O Reino Unido registrou 154 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 43.081 vítimas da doença, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde britânico.

Até o momento, foram registrados 306.862 casos do novo coronavírus, sendo 653 entre ontem e hoje.

Além disso, o Ministério alertou que o número total de testes realizados até o momento foi "temporariamente" congelado para garantir que "relatórios consistentes" sejam obtidos em todos os métodos de teste.

Essa medida foi adotada coincidindo com as críticas ao primeiro-ministro Boris Johnson, por sua gestão do plano de desconfinamento, que permitirá a reabertura do setor hoteleiro na Inglaterra.

Durante uma sessão realizada hoje na Câmara dos Comuns, a oposição questionou a eficácia do sistema para identificar casos positivos do novo coronavírus e no rastreio de possíveis infecções, além de criticar o fracasso do governo na implementação de medidas preventivas.

Nesse sentido, Johnson defendeu o "sucesso da operação de teste e rastreamento", o sistema de testes e vestígios de infecções realizado pelo sistema nacional de saúde britânico e que, juntamente com o lançamento de um aplicativo móvel, faz parte da estratégia para manter o vírus sob controle enquanto termina o confinamento.

O governo prometeu ter o aplicativo totalmente operacional até junho, mas as falhas técnicas e a falta de confiança despertada entre a população, que duvidava do respeito à sua privacidade, levaram-os a rejeitá-lo e optar pelo sistema desenvolvido pelo Google e Apple, o que significa que só estará pronto no inverno europeu. EFE

