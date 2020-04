O Ministério da Saúde do Reino Unido anunciou nesta terça-feira que o país superou a marca de 12 mil mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, após registrar mais 778 óbitos.

Ao todo, 12.107 pessoas faleceram, de acordo dados do boletim em que o índice diário ficou muito perto de alcançar o recorde da última sexta-feira, quando 780 mortes foram incluídas.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, 302.599 testes de diagnóstico foram realizados, com 93.873 apresentando resultado positivo, entre eles, do primeiro-ministro, Boris Johnson, que deixou hospital em que estava internado no último domingo.

Também nesta terça-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas do governo do Reino Unido divulgou dados sobre o impacto da Covid-19 nos asilos do país. Até 3 de abril, 90,2% dos óbitos aconteceram em hospitais, enquanto a maior parte dos 9,8% restantes, ocorreu em instituições de acolhimento de idosos.

Por outro lado, a Associação de Médicos dos Reino Unido foi mais uma instituição a apresentar denúncias pela falta de equipamento de proteção nos hospitais e centro médicos, como aventais, óculos, máscaras e luvas. EFE

prc/bg