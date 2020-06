O Reino Unido registrou 351 óbitos a mais em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total para 40.261, segundo dados apresentados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde do país.

Nas 24 horas anteriores às 8h de hoje (hora local), as autoridades locais detectaram 1.650 casos de infecção, após a realização de 207.231 testes de diagnóstico.

Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de contágio no país gira em torno de 0,7 a 0,9, ou seja, a cada dez pessoas infectadas, em média, outras nove também são, no máximo. Há preocupação, contudo, com regiões em que o índice fica perto de 1.

Um relatório elaborado pelo Sistema Nacional de Saúde (NHS) e pela Universidade de Cambridge, aponta que o aumento recente na taxa de contágio estaria ligado, provavelmente, ao aumento dos deslocamentos internos da população e à volta das reuniões entre pessoas de diferentes residências.

Hoje, o conselheiro científico do governo do Reino Unido, Patrick Vallance, disse, em entrevista coletiva virtual, que a doença "segue trajetória descendente" no país. Com isso, seguem mantidos a passagem, no próximo dia 15, para uma nova etapa de relaxamento de medidas de contenção, com a abertura de todo o comércio. EFE

gx/bg