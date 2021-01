O Reino Unido registrou 1.243 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de óbitos em um único dia desde o recorde de 1.325, reportado na última sexta-feira, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça.

De acordo com os dados mais recentes, o número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 no país desde o começo da pandemia é de 83.203, número que leva em conta apenas os que morreram dentro de 28 dias após terem sido diagnosticados com a doença. Entretanto, o total de mortes em que a Covid foi incluída na certidão de óbito é de 89.243.