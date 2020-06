O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido chegou a 42.288 nesta quinta-feira, com 135 registradas nas últimas 24 horas, informou o governo do país.

Entre as mortes contabilizadas desde ontem está a de um bebê de apenas 13 dias, que se tornou a vítima britânica mais jovem da doença transmitida pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde do Reino Unido disse que foram realizados até hoje 7.259.555 testes de diagnóstico, dos quais 300.469 deram positivo para o coronavírus, sendo 1.218 na quarta-feira.

Enquanto o governo anuncia o número de mortes confirmadas por testes, dados do Escritório Nacional de Estatística (ONS) apontam que o número real de mortes atribuíveis ao vírus no país ultrapassa 53 mil. EFE

jm/id