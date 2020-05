Tendo em vista a reabertura gradual da economia e o retorno ao trabalho, o governo vai lançar o chamado "plano nacional de ciclismo", no valor de 2 bilhões de libras (R$ 14,23 bilhões) até 2025. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido subiu para 31.587 neste sábado, com 346 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, o que mantém o país como o mais atingido pela pandemia na Europa, segundo informações do governo britânico.

Em entrevista coletiva, o secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps, pediu para a população respeitar as medidas de confinamento até pelo menos neste domingo, quando o primeiro-ministro, Boris Johnson, vai explicar o plano de saída gradual do confinamento.

O jornal "The Times" relata hoje que, entre outras medidas, o governo poderia impor uma quarentena de 14 dias aos viajantes que chegarem ao Reino Unido vindos de qualquer país, exceto a Irlanda. Ainda segundo o periódico, não haverá mudanças radicais para a população no curto prazo, mas poderia acontecer a reabertura de centros de jardinagem e maior flexibilidade para atividades físicas.

Shapps disse hoje que, tendo em vista a reabertura gradual da economia e o retorno ao trabalho, o governo vai lançar o chamado "plano nacional de ciclismo", no valor de 2 bilhões de libras (R$ 14,23 bilhões) até 2025. A finalidade é melhorar as ciclovias e incentivar a caminhada e o uso de bicicletas, a fim de reduzir o uso do transporte público.

Diante da especulação de uma possível reabertura das escolas, os sindicatos educacionais hoje alertaram que isso não deve ser feito até que os cientistas garantam não haver risco de propagação do vírus SARS-CoV-2. Além disso, exigem que uma série de requisitos sejam atendidos para garantir a segurança de trabalhadores e alunos, como a melhoria da limpeza e o fornecimento de equipamentos de proteção individual.