O Ministério da Saúde do Reino Unido anunciou nesta terça-feira que foram registradas 627 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total no país para 32.692.

As autoridades contabilizam as pessoas que faleceram em hospitais, instituições de acolhimento de idosos e nas próprias residências.

De acordo com o boletim apresentado hoje pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram realizados 85.293 testes de diagnóstico, que apontaram 3.403 casos positivos.

Em paralelo a esses dados, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS) informou que foram contabilizadas 35.044 mortes na Inglaterra e País de Gales até 9 de maio, em que a Covid-19 é considerada causa provável.

A partir de amanhã, seguindo as recomendações do governo britânico, setores como construção e manufatura serão retomados, embora na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, o relaxamento de medidas anunciado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, tem sido considerado precipitado.

Hoje, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, admitiu considerar improvável que quem vive no país possa sair de férias para o exterior no meio deste ano, embora a companhia aérea Ryanair tenha anunciado que restaurará 40% das rotas a partir de junho. EFE

