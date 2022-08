Todas as crianças na faixa entre 12 meses e nove anos de idade, que vivem em Londres, receberão a vacina contra a poliomielite, após detecção do vírus causador da doença em águas residuais, conforme anunciaram nesta quarta-feira as autoridades de Saúde do Reino Unido.

O patógeno que provoca paralisia e, em alguns casos, pode levar à morte, foi identificado em fevereiro deste ano nas águas residuais de diversos bairros da capital britânica, o que levou a adoção de um programa urgente de vacinação.