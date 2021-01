A detecção de uma nova variante do coronavírus no Brasil levou o Reino Unido a vetar a chegada de viajantes procedentes de América do Sul e de Portugal, enquanto o governo britânico se esforça para acelerar seu programa de vacinação diante do avanço alarmante de outra mutação, aparentemente mais contagiosa.

Além disso, centenas de farmácias estão se preparando para ajudar a imunizar populações em risco na Inglaterra, onde o sistema de saúde está começando a mostrar sinais de saturação, e vários hospitais foram forçados a suspender transplantes e outras cirurgias.