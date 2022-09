Os reis da Espanha e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, deslocaram-se nesta sexta-feira, separadamente, à residência do embaixador do Reino Unido na Espanha, Hugh Elliott, para expressar seus pêsames pela morte da rainha Elizabeth II e assinar o livro de condolências.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia, em profundo luto, visitaram a residência, em cujo jardim a bandeira britânica estava hasteada a meio mastro, para assinar o livro de condolências que a embaixada do Reino Unido na Espanha abriu ao público em Madri.