O rei e a rainha da Espanha testaram negativo para o novo coronavírus, em exame realizado na quinta-feira como medida preventiva após as recentes atividades públicas que eles realizaram.

A Casa Real divulgou nesta sexta-feira os resultados dos testes que Felipe VI e a rainha Letizia realizaram ontem para determinar se haviam contraído ou não a doença devido à agenda pública que mantiveram nos últimos dias.

Mais especificamente, a ministra da Igualdade, Irene Montero, que testou positivo ontem, acompanhou a rainha em um ato no último dia 6, sobre cuidados com mulheres vítimas de exploração sexual.

Durante o ato, a rainha cumprimentou a ministra com um aperto de mão na chegada e se despediu dela com um beijo, assim como fez com o restante das autoridades presentes no evento.

Por esse motivo, a Casa Real informou que, apesar do teste ter dado negativo e seguindo as recomendações das autoridades de saúde, a rainha permanecerá sem atividades e realizará os controles periódicos necessários nessas situações.

A ministra da Política Territorial, Carolina Darias, também está infectada com o vírus, além de vários parlamentares nacionais, a maioria do partido Vox, de extrema-direita. EFE

nac/phg