O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, e a rainha Sofia, pais do atual monarca do país, Felipe VI, participarão do funeral e Elizabeth II, que acontecerá no próximo dia 19, assim como o filho do casal e a mulher dele, a rainha Letizia.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela Agência Efe junto a Casa Real espanhola.