O reitor do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Roberto Picón, afirmou nesta sexta-feira que "assumirá o compromisso" de trabalhar em uma lei que garanta o voto das comunidades indígenas.

"Propusemos a formação de uma equipe conjunta que inclua a Assembleia Nacional (AN, Parlamento), o CNE e as organizações indígenas, com vista à elaboração da Lei de Participação Política dos Povos Indígenas", explicou ele em comunicado publicado no Twitter.