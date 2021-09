A ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos (OCDH) divulgou relatório nesta segunda-feira em que destaca o alto nível de pobreza em Cuba e a deterioração dos serviços de saúde locais.

De acordo com o documento, focado nos direitos sociais da ilha caribenha, mais de 70% das famílias vivem com menos de US$ 3,8 (R$ 20,3) por dia.