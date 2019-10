Cerca de 41,5 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos falam espanhol em casa, número um pouco abaixo da população total da Argentina, que é de aproximadamente 44,5 milhões, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Centro de Estudos de Imigração (CIS).

Este número também supera o de pessoas que falam espanhol em quase todos os países da América Latina, exceto México, Colômbia e Argentina, e também é similar aos números da Espanha.

Segundo esses dados, isso representa um aumento de 4,5 milhões de falantes de espanhol em relação a 2010, tornando-o o idioma não-inglês mais falado nos EUA.

Nos Estados Unidos não existe um idioma oficial, embora na prática seja o inglês, falado por quase 240 milhões de pessoas, além de ser a língua na qual foi escrita a Constituição do país.

Além do espanhol, existem seis idiomas com mais de 1 milhão de falantes nos EUA: chinês (3,5 milhões), tagalo (1,8 milhão), vietnamita (1,5 milhão), árabe (1,3 milhão), francês (1,2 milhão) e coreano (1,1 milhão).

Entre 2010 e 2018, os maiores aumentos dos números de pessoas que utilizam um idioma diferente do inglês em casa foram dos que falam espanhol (4,5 milhões), chinês (663 mil), árabe (394 mil), hindi (265 mil), tagalo (187 mil), telugo (177 mil) e vietnamita (161 mil).

No total, 67,3 milhões de residentes nos EUA falam uma língua diferente do inglês em casa, mais do que a população da França, por exemplo.

Esse número triplicou desde 1980 e é mais do que o dobro do registrado na década de 1990, de acordo com estudo do CIS, que analisou os últimos dados do censo americano até 2018.

Em termos de proporção da população, 21,9% dos residentes dos EUA falam agora uma língua diferente do inglês com seus familiares.

Os estados com maior proporção de pessoas que falam uma língua diferente da inglesa em casa são Califórnia (45%), Texas (36%), Novo México (34%) e Nova Jersey (32%). Em relação a cidades, em Los Angeles, o percentual é de 59%. Houston (50%), Nova York (49%) e Chicago (36%) aparecem a seguir no ranking.