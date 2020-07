O chamado "Relatório da Rússia", feito pela Comissão de Inteligência e Segurança do Parlamento Britânico que investiga supostas campanhas de desinformação por Moscou e se baseia em material confidencial extraído de agências de espionagem británicas. EFE/Arquivo

Um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Comitê de Inteligência e Segurança do Parlamento Britânico aponta que a Rússia considera o Reino Unido como um dos seus "principais alvos" no Ocidente.

O documento, divulgado em um momento de tensão entre os dois países, considera que o Reino Unido foi alvo do governo russo devido à sua estreita relação com os Estados Unidos e porque a Rússia o considera como um "elemento central no 'lobby' anti-russo ocidental".