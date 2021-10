19 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 19 out 2021

Um relatório da Defensoria da Infância do Chile divulgado nesta segunda-feira indicou que 1.314 menores sofreram violações de direitos humanos durante os protestos que ocorreram no país no fim de outubro de 2019.

O documento foi elaborado a partir de dados recolhidos pelo Ministério Público chileno.