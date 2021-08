Os impactos causados "indiscutivelmente" pela atividade humana, levaram o mundo ao período de temperaturas mais altas em 2 mil anos e terá efeitos irreversíveis durante milênios, adverte um relatório do Grupo Intergovernamental de Especialistas para a Mudança Climática (IPCC).

O documento do IPCC, que desde 1988 analisa para as Nações Unidas os efeitos da mudança climática no planeta, indica, por exemplo, que as geleiras de montanha e os polos seguirão derretendo durante décadas, até séculos, inclusive, reduzindo as emissões de carbono.