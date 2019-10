28 out 2019

EFE Vaticano 28 out 2019

Representantes do cristianismo, judaísmo e islã defenderam nesta segunda-feira, em Roma, a proibição da eutanásia e do suicídio assistido, conforme publicado pela Pontifícia Academia para a Vida em seu site.

A declaração conjunta foi assinada durante um ato na Pontifícia Academia das Ciências e depois entregue ao papa Francisco.

Segundo o documento, as três religiões monoteístas se opõem a "todas as formas de eutanásia" e "suicídio assistido por médicos", pois consideram que são ações "completamente contrárias ao valor inalienável da vida humana" e portanto, "errôneas do ponto de vista moral e religioso e deveriam ser proibidas sem exceções".

O texto deixa clara a posição das três religiões em relação a essas práticas, e procura "melhorar a capacidade dos profissionais de saúde" para ajudar e confortar os pacientes e seus familiares.

Além disso, os representantes das religiões argumentam que "respeitar os valores religiosos ou culturais do paciente não é apenas uma preocupação religiosa, mas é um requisito ético para funcionários de hospitais e outras instalações onde existem pacientes de várias religiões".

O documento afirma que nenhum funcionário da saúde "deve ser forçado ou pressionado a ajudar direta ou indiretamente a morte deliberada e intencional de um paciente por meio de suicídio assistido ou qualquer forma de eutanásia", especialmente se for contra sua crença religiosa, e nesses casos defendem o direito à objeção de consciência.

Eles também incentivaram a mostrar de forma contínua a "compaixão e empatia" para estes pacientes que estão em fase terminal, mas admitem que "quando a morte é iminente, apesar dos meios utilizados, é justificável decisão de suspender certos tratamentos médicos que apenas prolongariam uma vida precária de sofrimento".

A sociedade, ressalta o texto, deve evitar "que o desejo do paciente de não ser um fardo do ponto de vista financeiro" o induza a escolher a morte em vez de querer receber "atenção e apoio necessário até seu fim natural".