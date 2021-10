O governo de transição do Mali anunciou neste sábado a libertação da religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, que havia sido sequestrada em 7 de fevereiro de 2017, na fronteira do país africano com Burkina Fasso, por um grupo jihadista aliado a Al Qaeda.

O presidente malinês, Assimi Goita, foi responsável por receber a irmã e garantiu, por meio de comunicado, que as autoridades locais estão "fazendo todos os esforços para libertar todas as pessoas, locais ou estrangeiras, que estão sendo feitas reféns no território do Mali".