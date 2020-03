A paralisação das atividades laborais em diversas fábricas e estabelecimentos comerciais como uma das medidas para conter a propagação do coronavírus na Espanha gerou, nos últimos dias, uma avalanche dos chamados Expedientes de Regulação Temporária de Empregos (Erte).

O mecanismo - pelo qual empresas em situação excepcional de crise no país podem, com maior flexibilização, suspender contratos de trabalho, reduzir jornadas ou demitir - foi utilizado de tal forma que já afeta mais de 1 milhão de trabalhadores, segundo dados oficiais das comunidades autônomas (divisões administrativas) espanholas.

Entre essas empresas estão grandes montadoras, como a Renault, que paralisou a produção em suas quatro fábricas na Espanha, nas quais tem mais de 9 mil funcionários. Por sua vez, a Seat acionou um Erte para 14.812 trabalhadores, e a Nissan, para cerca de 3.550.

A Ford anunciou o fechamento da fábrica de Almussafes, na província de Valência, e o grupo PSA formalizou outra Erte para as fábricas em Vigo, Madri e Zaragoza.

Quanto às companhias aéreas, as espanholas Air Europa (com cerca de 3,6 mil trabalhadores no país) e a Iberia (13,9 mil) também optaram por esta modalidade, assim como a irlandesa Ryanair e a norueguesa Norwegian.

Na área de alimentação, uma das companhias mais afetadas foi o Burger King, que aplicou um Erte para todos os funcionários na Espanha (cerca de 14 mil).

Grandes empresas hoteleiras como Meliá e Barceló também começaram a solicitar Erte para seus mais de 20 mil trabalhadores no país.

No setor têxtil, o grupo Inditex calcula que 25 mil funcionários podem ser afetados pela medida. Já a rede de lojas Decathlon deve aplicá-lo a 8.886.

Entre várias outras companhias de diversos setores que devem aplicar um Erte, o grupo de lojas de departamento El Corte Inglés calcula que tomará a medida para 25,9 mil funcionários, e a moveleira IKEA, para 83% de seus quase 8 mil trabalhadores na Espanha.