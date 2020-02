A diretora Petra Costa, que neste domingo concorre ao Oscar de melhor documentário por "Democracia em Vertigem", afirmou no tapete vermelho do evento que está orgulhosa por representar a América Latina na cerimônia de premiação.

"Estou muito entusiasmado. Estou honrado por estar aqui representando a América Latina: somos o único filme latino-americano indicado neste ano", comentou a cineasta.

O documentário, que estreou no Festival de Sundance 2019 e foi distribuído pela Netflix - e que poderá se tornar o primeiro filme brasileiro a conquistar um Oscar -, concorrerá na mesma categoria de "Indústria Americana", "The Cave", "Honeyland" e "For Sama".

"(O filme) é essencial. Acredito que as narrativas fazem o nosso subconsciente. Acho que estamos demorando muito tempo para perceber o momento de emergência climática e humana que todos estamos vivendo", analisou.

No início da semana passada, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) afirmou que Petra Costa "assumiu o papel de militante anti-Brasil e está difamando a imagem do País no exterior". No entanto, a cineasta enfatizou neste domingo o grande apoio que tem recebido pela indicação do filme ao prêmio.

"Um grande apoio. A solidariedade do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, de todo o mundo, tem sido impressionante. Tem havido muitos gestos de grande compaixão", frisou. EFE

dvp-romu/vnm

(foto) (vídeo)