A representante de Porto Rico no concurso Miss Universo 2021, Estefanía Soto, prestará homenagem ao astrólogo Walter Mercado com seu traje típico no concurso a ser realizado em 16 de maio, na Flórida, no Estados Unidos.

A informação foi confirmada em um comunicado de imprensa pela diretora da organização Miss Universo Porto Rico, Denise Quiñones, e pelo chefe de imagem, Clark Ivor, após a apresentação do traje no Teatro Tapia. A roupa foi idealizada e feita pelo designer e artista Joshuan Aponte.