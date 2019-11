Pelos menos sete pessoas morreram nesta segunda-feira e outras 12 ficaram feridas durante protesto realizado em Bagdá, no Iraque, depois que a polícia dispersou manifestantes de uma ponte com gás lacrimogêneo e jatos de água.

A informação foi confirmada à Agência Efe por uma fonte no Ministério do Interior do país, que pediu para não ter a identidade divulgada.