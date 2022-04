A repressão é "a epidemia que mais afeta" Cuba e, no último semestre, registrou aumento, com as "severas penas" impostas aos manifestantes dos protestos antigoverno de julho do ano passado, alertou nesta terça-feira a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).

Em boletim provisório, a organização, que tem sede em Miami, nos Estados Unidos, considera que a liberdade de expressão na ilha caribenha é "frágil" e está inserida em uma sociedade "sem respiro" e em um ambiente "hostil".