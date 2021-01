O governo da República Centro-Africana (RCA) decretou estado de emergência em todo o território durante 15 dias, diante do bloqueio da capital, Bangui, por grupos armados que rejeitam a reeleição do presidente Faustin-Archange Touadéra, de acordo com informações de fontes oficiais à Agência Efe.

"Nosso país enfrenta hoje uma tentativa de golpe da coalizão rebelde e a segurança da população e de nossas instituições está fortemente ameaçada", explicou nesta sexta-feira à Efe, o porta-voz do governo Albert Yaloké.