As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo confirmaram hoje dois casos de ebola na província do Kivu do Sul, uma região do leste do país situada imediatamente ao sul da região afetada por uma epidemia, mas onde ainda não havia sido registrados casos da doença.

Conforme confirmou à Agência Efe o coordenador geral da resposta contra o ebola, Jean-Jacques Muyembe, os perfis dos dois casos são uma mulher jovem, que morreu na última quarta-feira, e um dos seus filhos.