A República Dominicana começará a pedir, a partir da próxima segunda-feira, um teste PCR ou de antígeno negativo para passageiros provenientes de Brasil, Reino Unido e África do Sul, segundo informou nesta sexta-feira o Ministério do Turismo do país.

Os resultados dos testes devem ser obtidos até 72 horas antes do voo, detalhou o Ministro do Turismo dominicano, David Collado.