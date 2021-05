O número de casos de covid-19 está aumentando significativamente na República Dominicana, enquanto as autoridades alertaram nesta quarta-feira que a vacinação não está avançando no ritmo desejado devido à falta de interesse da população.

O Ministério da Saúde Pública informou hoje três mortes e 1.702 novas infecções, 67% delas concentradas na região metropolitana de Santo Domingo, única área do país com alto índice de incidência do vírus.