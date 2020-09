O governo da República Tcheca colocou em prática nesta quinta-feira um conjunto de novas medidas para conter o aumento recente do número de casos de Covid-19 no país, entre elas a redução do horário de funcionamentos de bares e restaurantes, que devem passar a fechar às 22h, em vez de meia-noite.

O país registrou 2.309 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, e o número de infecções ativas (28.048), supera o de pessoas que já se curaram da doença desde o início da pandemia (26.861).