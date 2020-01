Líderes republicanos no Senado dos Estados Unidos acreditam não ter no momento os votos necessários para impedir a convocação de testemunhas no julgamento do impeachment do presidente do país, Donald Trump.

A revelação foi feita pelo jornal "The Wall Street Journal", que afirma que esta foi a mensagem repassada pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, em uma reunião fechada com outros integrantes da cúpula do partido.

McConnell tem liderado os esforços entre os republicanos para concluir o julgamento o mais rápido possível, mas cresceu nas últimas horas a pressão sobre os senadores para que aprovem o depoimento de John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca.

Em trechos de um livro vazados ao "The New York Times", Bolton escreve que Trump disse a ele em agosto que gostaria de seguir segurando o repasse de ajuda militar à Ucrânia até que funcionários do país o auxiliassem nas investigações contra o ex-vice-presidente Joe Biden, um dos pré-candidatos democratas à presidência dos EUA.

Trump nega que a conversa tenha existido e disse no Twitter que, caso Bolton realmente tenha escrito, seria apenas para "vender mais livros". No entanto, o presidente tem trabalhado para evitar que o ex-assessor e outros ex-funcionários da Casa Branca deponham no impeachment.

Até então, McConnell resistiu às exigências democratas, mas republicanos moderados têm afirmado que também desejam ouvir testemunhas ao longo do processo.

O Senado deve votar a proposta na sexta-feira. Os democratas precisam que pelo menos quatro republicanos apoiem o desejo do partido de exigir a inclusão de novos testemunhos e documentos no caso. Ao menos dois deles - Susan Collins e Mitch Romney - já sinalizaram que votaram com a oposição.

Hoje, no encerramento dos argumentos iniciais, os advogados de Trump pediram que os senadores republicanos, que têm a maioria da casa, encerrem o julgamento o quanto antes e não permitam que os democratas prolonguem o processo. EFE

