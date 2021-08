O líder do partido no Senado, Mitch McConnell. EFE/Arquivo

A oposição republicana exigiu nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prorrogue o período de evacuação do Afeganistão, cujo prazo atual é 31 de agosto, data prevista para a retirada das tropas internacionais.

O líder do partido no Senado, Mitch McConnell, insistiu para que Biden "se esqueça" do prazo e amplie o perímetro de segurança ao redor do aeroporto de Cabul para evacuar todos os cidadãos americanos.