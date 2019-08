Vários grupos de resgate seguem nesta segunda-feira com os trabalhos de busca por dois espeleólogos poloneses presos desde sábado em uma caverna nas montanhas Tatra, no sul da Polônia, após um aumento inesperado do nível da água.

"Ainda não conseguimos estabelecer contato com os dois desaparecidos", reconheceu nesta segunda-feira o porta-voz dos resgatistas, Krzysztof Dlugopolski.