O líder da Frente Nacional de Resistência, Ahmad Massoud, disse nesta segunda-feira que o grupo segue presente na província de Panjshir, no norte do Afeganistão, lutando contra os talibãs, depois que o grupo fundamentalista anunciou a conquista da região.

Por meio de áudio que foi veiculado nos perfis dos oposicionistas no Facebook e no Twitter, Massoud garantiu que as forças da resistência seguem mantendo posições estratégicas em Panjshir, de acordo com informações veiculadas pelo serviço de notícias afegão "Tolo".